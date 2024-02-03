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Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. adlı kadın, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

03.02.2024 15:55
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. adlı kadını saklandığı yerde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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