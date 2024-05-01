Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan ve 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

01.05.2024 17:07
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Samsun'un İlkadım ilçesinde,12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve aynı suçtan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y.A'yı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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