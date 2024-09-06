Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T'yi saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.