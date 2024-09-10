Atakum'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Atakum'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı. Şüpheli araç kovalamacanın ardından terk edilmiş vaziyette bulundu. Yakalanan şüphelilerden biri 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

10.09.2024 14:48
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Samsun'un Atakum ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde görevli ekipler, Atakum ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Motorize yunus ekiplerinin takibe aldığı aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bazı araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak devam eden aracı ekipler, bir ara sokakta terk edilmiş vaziyette buldu.

Aracın başındaki kalabalık içinde kendini gizlemeye çalışan ve daha önce araçta yolcu olarak bulunduğu tespit edilen F.G. gözaltına alındı. Ekipler, sürücü E.G'yi ise saklandığı apartman dairesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.G'nin "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Kaynak: AA

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