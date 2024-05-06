Samsun'da firari hükümlüler silah ve uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlüler silah ve uyuşturucuyla yakalandı

Samsun\'da firari hükümlüler silah ve uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da aranan ve hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, silah ve uyuşturucu kullanma aparatıyla birlikte yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda hükümlüleri gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

06.05.2024 16:43
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Samsun'da birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, silah ve uyuşturucu kullanma aparatıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmanın ardından Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile "Uyuşturucu madde kullanmak", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hakaret" suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunan S.B.A'yı gözaltına aldı.

Adreste ve zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Firari hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Narkotik, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da firari hükümlüler silah ve uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da firari hükümlüler silah ve uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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