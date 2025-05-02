Samsun'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Samsun'da Fırtına Uyarısı

Samsun Valiliği, kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

02.05.2025 15:47
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Samsun Valiliği, kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğleden sonra Samsun ve çevresinde yerel kuvvetli yağış beklendiği ve yarın sabah saatlerine kadar yağışın devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan tüm birimlerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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