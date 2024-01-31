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Samsun'da Gençler İçin Aktivist ve Gönüllülük Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Gençler İçin Aktivist ve Gönüllülük Kampı Düzenlendi

Samsun\'da Gençler İçin Aktivist ve Gönüllülük Kampı Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tematik Kış Kampları kapsamında, Samsun'da gerçekleştirilen aktivist ve gönüllülük kampında öğrenciler, spor yapma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, öğrencilerin iyi şartlarda ağırlandığını ve kampın verimli geçtiğini belirtti.

31.01.2024 13:49
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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi hayata geçirilen Tematik Kış Kampları kapsamında, Samsun'da "aktivist ve gönüllülük kampı" düzenlendi.

Türkiye'nin 10 ilinden Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'na gelen öğrenciler, İlkadım Bowling Salonu ve İlkadım Buz Spor Salonu'nda spor yaptı.

Bazı öğrenciler bowling oynarken bazıları ise buz pateni yapmayı tercih etti.

Gençler arasında dostluk ve dayanışma duygularının pekiştirildiği kampta, eğlencenin yanı sıra düzenlenen çeşitli aktivitelerle de öğrencilerin sosyal becerileri geliştiriliyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, öğrencileri en iyi şartlarda ağırladıklarını belirterek, kampın verimli geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Gençler İçin Aktivist ve Gönüllülük Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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