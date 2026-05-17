Samsun\'da Gençlik Şöleni Coşkuyla Kutlandı
17.05.2026 17:41
Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında uluslararası gençlik şöleni düzenlendi, farklı ülkeler tanıtıldı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "19 Mayıs Uluslararası Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Samsun'da mayıs ayı boyunca devam eden kutlamalar çerçevesinde İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şölende, farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kurdukları stantlarda kendi ülkelerinin kültürlerini, geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini, müziklerini ve yöresel değerlerini tanıttı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinliklerin 1 Mayıs'ta başladığını ve ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Kültür, sanat, spor ve eğitim alanında çok sayıda program düzenlediklerini belirten Dereci, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ayın birinden itibaren etkinliklerimize başladık. Ayın 30'una kadar etkinliklerimiz devam edecek. Kültür sanattan spora, eğitim faaliyetlerine kadar birçok etkinliği bir ay boyunca programa aldık." dedi.

Dereci, Samsun'da yaklaşık 344 faaliyetin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu faaliyetler şehirde bir hareketlilik oluşturdu. İl dışından gelen sporcularımız oldu. Türkiye şampiyonalarımız yapıldı. 4-5 Türkiye şampiyonası gerçekleştirdik. Her şampiyonaya 600 ile 1000 arasında öğrenci ve sporcu grupları geldi. Onlar da Samsun'un güzelliklerini görme, 19 Mayıs şehrinde 19 Mayıs'ı yaşama fırsatı buldu." diye konuştu.

Uluslararası Gençlik Şöleni'nin bu yıl üçüncü kez düzenlendiğini anlatan Dereci, etkinlikle farklı kültürler arasında dostluk ve kardeşliği güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Feyzullah Dereci, şöyle devam etti:

"Bu etkinliklerimizden biri de uluslararası öğrencileri bir araya getirerek kendi kültürlerini tanıtmalarına imkan sağlamak. Buradaki asıl amacımız kültürler arasındaki muhabbeti, kardeşliği ve dostluğu daha fazla pekiştirmek. Her ülke kendi kültürünü anlatıyor. Uygulamalı tanıtımlar ve sahne gösterileri olacak. Bunu her yıl yapmayı düşünüyoruz. Etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdık, inşallah önümüzdeki yıl daha büyüğünü yapacağız."

Şölene 36 ülkeden yaklaşık 420 gencin katıldığını aktaran Dereci, "Spor yarışmaları, kültürel etkinlikler, resim sergileri ve konferanslarımız var. 19 Mayıs'ın ruhunu bütün Samsunlulara ve Samsun dışından gelenlere yaşatmak asıl gayemiz. Bu noktada faaliyetlerimiz aksamadan devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan'dan gelen yüksek lisans öğrencisi Ayzade Yesday da etkinlikte ülkesinin kültürünü tanıtmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kazakistan standında geleneksel çalgılar, Türk otağı, kamçılar ve kitapların yer aldığını belirten Yesday, "Orta Asya'daki Türk devletlerinden biriyiz. Geleneksel çalgımızı, Türk otağını, kullandığımız kamçıları ve Kazakistan'ın tanınmış şairlerinin kitaplarını buraya getirdik. Ülkemizi tanıtmaya geldik." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydeden Yesday, "Türkiye bizim ikinci vatanımız. Burada insanlara nasıl davranılıyorsa bize de öyle sahip çıkıyorlar. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk dünyasına mesajım, hepimiz biriz, kardeşiz. Birlik olalım, bir olalım, diri olalım." dedi.

Filistinli öğrenci Sara Aburabi ise şölende ülkesinin kültürünü tanıttıklarını aktararak, "Ülkemizi kültürel olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizi, kıyafetlerimizi ve kültürümüzü anlatıyoruz. Türkiye'de Filistin'e çok destek verildiğini görüyorum. Bunun için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Filistin'in özgür olmasını istediklerini dile getiren Aburabi, "Kudüs'e gitmeyi, orada namaz kılmayı çok istiyorum. İnşallah Allah hepimize nasip eder." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
