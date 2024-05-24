Samsun'da Geri Dönüşüm Defilesi: Atık Malzemelerden Tasarlanan Kıyafetler - Son Dakika
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Samsun'da Geri Dönüşüm Defilesi: Atık Malzemelerden Tasarlanan Kıyafetler

Samsun\'da Geri Dönüşüm Defilesi: Atık Malzemelerden Tasarlanan Kıyafetler

Samsun'da geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla Atakum Nene Hatun Anaokulu öğrencileri tarafından atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle bir defile düzenlendi. Çocuklar, aileleriyle birlikte tasarladıkları kıyafetlerle geri dönüşümün önemini öğrenirken, eğlenceli bir zaman geçirdi. Anaokulu öğretmeni Filiz Özeren Aksu, geri dönüşüm alışkanlıklarının çocuklara küçük yaşlarda kazandırılmasının doğal yaşamın korunmasında büyük rol oynadığını belirtti.

24.05.2024 11:57
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Samsun'da geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla anaokulu öğrencilerince atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi" kapsamında Atakum Nene Hatun Anaokulu'nda çocuklar, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile hazırladı.

Aileleriyle kıyafetlerini tasarlayan çocuklar, geri dönüşümle kullanılabilir malzemeler elde edilebileceğini öğrenirken, istedikleri kıyafetleri hazırlayarak güzel vakit geçirdi.

Anaokulu öğrencileri, folyo, su şişesi, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete gibi atıklardan asker, robot, astronot ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini tasarladı.

Okul öncesi öğretmeni Filiz Özeren Aksu, AA muhabirine, çocuklara küçük yaşlarda kazandırılan tüketim ve tasarruf alışkınlıklarının doğal yaşamın korunmasında büyük rol oynadığını söyledi.

Tasarruf alışkanlıklarının daha güzel bir çevreye sahip olmak ve bilinçli bireyler yetiştirmek açısından önem taşıdığını dile getiren Aksu, "Küçük yaşlarda tekrarlanan davranışlarla çocuklar, kalıcı davranış değişikliğine sahip oluyor. Geri dönüşüm konusunda da okulumuzda yapılan çalışmalarla her atığın çöp olmadığı, geri dönüştürüldüğünde bize tekrar döneceği kazanımı veriliyor." ifadesini kullandı.

Aksu, çocukların ortaya çıkardıkları ürünlerle mutlu olduklarını belirterek, "Özellikle atık materyalleri kullanarak sanat etkinlikleriyle çocukların ürün oluşturmasını teşvik ediyoruz. Bu hem onların yaratıcılıklarını destekliyor hem de her atığın çöp olmadığı, bazılarının saklanması gerektiği bilincini oluşturuyor." dedi.

Kaynak: AA

Nene Hatun, Samsun, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Geri Dönüşüm Defilesi: Atık Malzemelerden Tasarlanan Kıyafetler - Son Dakika

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