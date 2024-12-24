Samsun\'da Gümrük Kaçağı Makaron Yakalandı

Samsun'da 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 4 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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