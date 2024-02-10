Samsun\'un 19 Mayıs ilçesinde gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri, 3 milyon 500 bin lira değerinde olan gümrük kaçağı araç ele geçirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde müşterek yapılan faaliyet neticesinde, uygulama esnasında kontrol edilen yabancı plakalı BMW X5 markalı aracın A.Ş. adına kayıtlı olduğu, araç sürücüsü R.Ç.'nın Bulgaristan makamları tarafından hazırlanmış olduğunu beyan ettiği geçersiz olan vekaletname ile aracı kullandığı tespit edildi. Gümrük değeri 3 milyon 500 bin TL olan aracın gerekli işlemlerin yapılması için Samsun Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. - SAMSUN