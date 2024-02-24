Samsun'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kacağı parfümleri piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 plastik şişede parfüm, 105 cam şişede parfüm ve 61 şişe parfüm yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu olan 2'si Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

24.02.2024 21:23  Güncelleme: 21:25
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Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kacağı parfümleri piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Ankara yolu polis uygulama noktasında durdurulan 2 araç ile bu araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde, Canik'te de bir iş yerinde yaptıkları aramalarda, 25 plastik şişede parfüm, 105 cam şişede parfüm ve 61 şişe parfüm yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu olan 2'sinin Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği, diğer zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Canik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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