Samsun\'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Kerim Y. idaresindeki 55 E 0904 plakalı otomobil ile Doğukan Ümit S. idaresindeki 52 EZ 143 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçta bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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