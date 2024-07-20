Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Fatih Er (30) yönetimindeki 55 AOC 785 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Sinop kara yolu Fatih Mahallesi'nde Mehmet Köksal'ın (43) kullandığı 55 TH 958 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Döndü Köksal (46), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücü Er'e alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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