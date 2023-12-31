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Samsun'da Hamsi Fiyatları Yüksek - Son Dakika
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Samsun'da Hamsi Fiyatları Yüksek

Samsun'da yılın son günü balıkçı tezgahları hareketlendi. Balıkçılar sezonun iyi geçtiğini belirtirken, en çok tercih edilen hamsi tezgahta 70 TL'den satılıyor. Balıkçılar, hamsinin bu sene bol olduğunu ve fiyatların normal olduğunu söylerken, vatandaşlar da balık fiyatlarının enflasyona göre normal olduğunu ifade etti.

Samsun\'da Hamsi Fiyatları Yüksek
31.12.2023 - 15:14,
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SAMSUN'da yılın son günü balıkçı tezgahları, hareketlendi. Balıkçılar sezonun iyi geçtiğini belirtirken, en çok tercih edilen hamsi tezgahta 70 TL'den satılıyor.

1 Eylül'de av sezonu başlarken, yıl sonuna doğru tezgahlarda çeşitlilik arttı. Palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar hamsi, mezgit, istavrit ve lüfer gibi çeşitlerde bolluk yaşadı. 2023 yılının balık sezonu açısından iyi geçtiğini belirten balıkçı Abdullah Kıyak, "2023 yılı çok iyi geçti. Vatandaşlar hamsiye doydu. İnşallah bundan sonra da palamut ve çeşit balıklarımız çıkacak. Fiyatlarımız çok uygun. Balıklarımız taze taze geliyor ve vatandaşlarımız da yiyor" dedi.

'HAMSİ BU SENE ÇOK BOLDU'

Balıkçı Mustafa Kıyak ise "Bu sene balık çok bereketli oldu. Balıklar, etten ve tavuktan daha ucuz olduğu için herkes alıyor. Hamsiyi bu sene 25, 30, 50 TL gibi fiyat aralıklarında sattık. Mezgit ve barbun balığı bol. Hamsi bu sene çok boldu. 2024 yılında da bol olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar da balık fiyatlarının bu sene enflasyona göre normal olduğunu söyledi. Yılın son günü Samsun'da balık fiyatları şöyle:

"Hamsi 70 TL, istavrit 50 TL, mezgit 40 TL, somon 100 TL, kaya balığı 60 TL, levrek 190 TL, çupra 150 TL."

Kaynak: DHA
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Samsun, Eylül, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Hamsi Fiyatları Yüksek - Son Dakika
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