Samsun'da hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Haziran ayı hava sıcaklığı ortalamasının 20,8 derece olduğu kentte, termometreler 27 dereceyi gösterdi.
Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar, deniz sezonunu erken açtı.
Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirenlerden bazıları denize girerken, bazıları da bisiklet sürerek kumsalda yürüyüş yaptı.
Öğle sıcağının ardından çocuklar parklarda oyun oynadı.
Samsun'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
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