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Samsun'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde İshaklı Mahallesi'nde motosikletle havaya ateş açan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 8 tabanca fişeği bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun\'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
22.12.2023 - 09:13,
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Samsun'un Bafra ilçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İshaklı Mahallesi Dursun Arslan Sokak'ta motosikletle havaya ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmada, 8 tabanca fişeği bulundu.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini belirlediği şüpheli İ.T'yi Hızır Sokak'ta kullandığı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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Samsun, Bafra, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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