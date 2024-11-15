Samsun\'da Hayır Çarşısı: Gazze’ye Destek

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Samsun'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Samsun Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda kıyafet, ayakkabı, süs eşyası ve gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

Gün boyu açık kalacak çarşıdan elde edilen gelirle Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım yapılması amaçlanıyor.

KADEM Samsun Temsilcisi Senagül Şahin Sohum, AA muhabirine, Gazze'de büyük bir zulüm yaşandığını söyledi.

Gazzelilere destek olmak için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Sohum, "Gazze'de yaklaşık 400 gündür yaşanan zulüm için buradayız. İnsanlar maalesef çok kötü şartlarda yaşamaya zorlanıyor. KADEM olarak kurulduğumuz günden bu yana insanların onurlu yaşamı için mücadele ediyoruz. Bugün de bunun için buradayız." dedi.

Vatandaşları Gazzelilere yardım etmek için Hayır Çarşısı'na davet eden Sohum, "İnşallah bu yaraya ufak da olsa merhem olabiliriz. Elimizden sadece maddi yardım ve boykot geliyor." ifadesini kullandı.

Hayır Çarşısı'nın açılışına İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.