Samsun'da Hayır Çarşısı: Gazze’ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Hayır Çarşısı: Gazze’ye Destek

Samsun\'da Hayır Çarşısı: Gazze’ye Destek

Samsun'da KADEM tarafından kurulan Hayır Çarşısı, Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım etmek için açıldı.

15.11.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Samsun Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda kıyafet, ayakkabı, süs eşyası ve gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

Gün boyu açık kalacak çarşıdan elde edilen gelirle Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım yapılması amaçlanıyor.

KADEM Samsun Temsilcisi Senagül Şahin Sohum, AA muhabirine, Gazze'de büyük bir zulüm yaşandığını söyledi.

Gazzelilere destek olmak için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Sohum, "Gazze'de yaklaşık 400 gündür yaşanan zulüm için buradayız. İnsanlar maalesef çok kötü şartlarda yaşamaya zorlanıyor. KADEM olarak kurulduğumuz günden bu yana insanların onurlu yaşamı için mücadele ediyoruz. Bugün de bunun için buradayız." dedi.

Vatandaşları Gazzelilere yardım etmek için Hayır Çarşısı'na davet eden Sohum, "İnşallah bu yaraya ufak da olsa merhem olabiliriz. Elimizden sadece maddi yardım ve boykot geliyor." ifadesini kullandı.

Hayır Çarşısı'nın açılışına İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, samsun, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Hayır Çarşısı: Gazze’ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:53:30. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Hayır Çarşısı: Gazze’ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.