Samsun'da Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.?
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