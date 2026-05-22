Samsun'da Hükümlü Yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda uyuşturucu suçundan hakkında 7 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. (28) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
