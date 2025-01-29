Samsun\'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: İki Kadın Gözaltına Alındı

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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatı çalan S.D. (30) ve P.A. (34) isimli kadın, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatın çalındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlığı yaptığı tespit edilen S.D. ve P.A. isimli kadın şüpheliyi dün çaldıkları ruhsatlarla yakalayıp, gözaltına aldı. Ruhsatlar, iş yeri sahibine teslim edildi.