Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı

Samsun\'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı

Hasköy Mahallesi'nde E.D (24), aralarında husumet bulunan H.K'yi (29) bacağından silahla yaraladı. H.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Zanlı, Tekkeköy ilçesinde saklandığı evde suç aletiyle yakalandı.

13.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:18
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Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde E.D (24), aralarında husumet bulunan H.K'yi (29) bacağından silahla yaraladı.

H.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürleri ekiplerince yürütülen çalışma sonucu zanlı, Tekkeköy ilçesinde saklandığı evde suç aletiyle yakalandı.

E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Tekkeköy, Hasköy, Samsun, Canik, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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