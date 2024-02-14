Samsun'da Husumetliye Tabanca İle Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Husumetliye Tabanca İle Saldırı: 1 Yaralı

Samsun\'da Husumetliye Tabanca İle Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde E.D. isimli şahıs, husumetlisi H.K.'yi bacağından tabanca ile vurarak yaraladı. Olayın ardından polis, şüpheli ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 12:40
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SAMSUN'da E.D. (24), husumetlisi H.K.'yi (29) bacağından tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, 2 gün önce Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.D., husumetlisi H.K.'yi bacağından tabanca ile vurdu. H.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan polis, dün sabah şüpheli ile yanındaki arkadaşı S.T.A.'yı (21) gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Canik, Olay, Güvenlik, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Husumetliye Tabanca İle Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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