Samsun'da İki Kardeş Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Amasya'dan kente gelen ve Güzelyalı Mahallesi mevkisinde ailesi ile denize giren Z.A. (8) ve Y.Ç.A. (12) boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar iki kardeşi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Çocukların bilincinin açık olduğu öğrenildi.