Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: Üç Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: Üç Yaralı

Samsun\'da İki Otomobil Çarpıştı: Üç Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kaza, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:11
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Emre Konuş'un kontrolündeki 34 DTY 376 plakalı otomobil, Sigortacılar Kavşağı'ndan Bulvar Caddesi'ne çıkarken, Kadir Sezer'in (47) kullandığı 50 ABC 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Sezer ve Konuş ile yanındaki arkadaşı Zeynep Ad (31), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ŞAHİNOL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: Üç Yaralı - Son Dakika

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