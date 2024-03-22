Samsun'da İnşaat Malzemesi Çalan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da İnşaat Malzemesi Çalan Zanlı Yakalandı

Samsun\'da İnşaat Malzemesi Çalan Zanlı Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi yakalandı. Zanlının saklandığı adreste yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.

22.03.2024 14:48  Güncelleme: 14:51
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Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükoyumca Mahallesi Toplukonut Bulvarı'nda bir inşattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi D.B, saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada jeneratör, 50 metre uzatma kablo, 3 keser, demir kesme makası gibi malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da İnşaat Malzemesi Çalan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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