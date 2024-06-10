Samsun\'da iş yerine tüfekle ateş açan 4 kişi yakalandı

Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerine tüfekle ateş açıp kaçan 4 kişi yakalandı.

Unkapanı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan Cafer A'ya ait işyerine daha önceden husumetli oldukları öğrenilen kişilerce araçtan ateş açıldı.

İş yerine tüfekle ateş edip kaçan şüpheliler hakkında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarını değerlendirilmesi sonucu tüfekle ateş eden C.T. (21) ile araçta bulunan H.A. (24), E.K. (26) ve H.K.U'yu (26), Selahiye Mahallesi'nde saklandıkları yerde tüfek ile birlikte yakaladı.

Dört şüpheli gözaltına alındı.