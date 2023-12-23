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Samsun'da işçi patronu tarafından darbedildi - Son Dakika
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Samsun'da işçi patronu tarafından darbedildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir gemide çalışan işçi, patronu tarafından darbedildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun\'da işçi patronu tarafından darbedildi
23.12.2023 - 14:05,
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Samsun'un Yakakent ilçesinde patronu tarafından darbedilen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yakakent Limanı'nda bir gemide çalışan İ.G. (24), gemi sahibi M.K. tarafından darbedildikten sonra Bafra ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'ne bırakıldı.

İ.G'nin ablası, kardeşlerinin yaralandığını görünce 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, İ.G'yi Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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