Samsun'da Kaçak Göçmen Gözaltına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Sinop kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Kimlik kontrolü yapan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu A.A.E.S'nin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
A.A.E.S, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
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