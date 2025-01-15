Samsun'da Kaçak Silah İmalatına Baskın - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Silah İmalatına Baskın

Samsun\'da Kaçak Silah İmalatına Baskın

Canik'te 2 şüpheli kaçak silah imalatı nedeniyle gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

15.01.2025 17:03
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Samsun'un Canik ilçesinde kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. (65) ve E.K'nin (64) kaçak silah imalatı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bomba arama köpeğinin yardımıyla adreste yaptıkları aramada, üzerinde çalışılan 6 tabanca namlusu, 5 tetik tertibatı, 38 tabanca üst kapak yayı ve çok sayıda tabanca aksamı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kaçak Silah İmalatına Baskın - Son Dakika

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