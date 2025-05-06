Samsun\'da Kaçak Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Samsun'da av bayisinde yapılan denetimde kayıt dışı 8 bin 500 tabanca fişeği ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir av bayisinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi'ne (PATBİS) kaydı bulunmayan 8 bin 500 tabanca fişeği tespit edilerek el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.