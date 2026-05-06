Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu
Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

06.05.2026 20:37
Samsun'da düzenlenen operasyonda 55 bin 800 makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Kaçak tütün mamullerinden sigara sarımı yapıldığı tespit edilen ikamette yapılan aramada 45 bin 800 doldurulmuş makaron sigara, 10 bin boş makaron ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
