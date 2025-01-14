Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kavak ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 94 tabanca fişeği, 45 kurusıkı fişeği, 18 av tüfeği fişeği ile 3 bıçak ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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