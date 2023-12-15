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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı akıllı cep telefonları, sahte bandrollü boş makaronlar, içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
15.12.2023 - 10:17,  Güncelleme: 10:25
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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 4 akıllı cep telefonu, 150 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı 5 şişe içki, 6 litre etil alkol, 2,5 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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