Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca ele geçirildi

Samsun\'da kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ve 247 fişek ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

16.08.2024 15:51
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 247 fişek ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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