Samsun\'da kaçakçılık operasyonunda 6 tabanca ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 247 fişek ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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