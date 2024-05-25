Samsun\'da Kadın Cinayeti: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını evinde öldürüp kolundaki bilezikleri gasbeden zanlı, adliyeye sevk edildi.

Balaç Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Kader Y'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa I'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

İlçede dün Kader Y, kocası Fatih Y. tarafından evde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına Fatih Y'nin halasının oğlu Mustafa I, kadını bileziklerini almak için öldürdüğünü itiraf etmişti.