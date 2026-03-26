Samsun'da Kahverengi Kokarca İle Mücadele Başladı

26.03.2026 16:29
Samsun'da tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca için ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zararlının kışı geçirdiği ev, ahır, depo gibi kapalı alanların dış yüzeyleri ve çatıları, kışlaklardan çıkış öncesi ilaçlanıyor.

Terme ilçesinde 74'ü kırsal olmak üzere 82 mahallede kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı doğrultusunda Samsun'da ilaçlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kahverengi kokarcaların havaların ısınmasıyla beraber kışlaklarda hareketlenip dışarıya çıkmaya başladığını anlatan Yılmaz, "Sıcaklığın ortalama 17 dereceye ulaştığı döneme kadar bu çıkışlar devam edecek. Tabii biz burada, şu dönemde kahverengi kokarcalar çıkıp sahaya yayılmadan, tarım arazilerimize yayılmadan kışlaklarda onları imha etmek istiyoruz. Böylece daha az emek harcayarak, daha az ilaç kullanarak bu kokarcaları imha ederek ürünlerimizde yapacağı zararın önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, kışlaklara girişte de kahverengi kokarca ile mücadele ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekim ve kasım aylarında bu mücadeleyi yapmıştık. O dönemde 70 bin kışlak ilaçlaması gerçekleştirdik. Şu anda kışlak çıkışında bu mücadeleyi yapıyoruz. Tabii kışlaklardan çıkışın tamamlanmasıyla beraber amacımız kışlaklardan çıkmadan büyük oranda kahverengi kokarcaları imha etmek. Ama bir kısmı da sağ kalıp dışarı çıkarsa onlarla da hemen kışlakların etrafında ilaçlı mücadele çalışmalarımız devam edecek. Akabinde de gene tarım alanlarımızda bu mücadele çalışmalarına devam edeceğiz."

"Kahverengi kokarcayla mücadele topyekun yapılmak zorunda"

Kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere 300'den fazla ürüne zarar verdiğini anlatan Yılmaz, "Samsun'da son derece önemli ürün olan ve ekonomimize ciddi katkı sağlayan fındık başka olmak üzere çok sayıda tarımsal üründe; sebzelerde, fasulyede, mısırda, tüm ürünlerimizde zarar yapıyor. Polifag ve istilacı bir tür, mücadele edilmediği takdirde çok ciddi zararlara neden olabiliyor. ve mücadelesi topyekun yapılmak zorunda. Bir kurumun tek başına yapacağı bir mücadele değil, tüm paydaşlarımızın bu mücadelenin içinde yer alması gerekiyor ve ilimizde şu an büyük oranda tüm paydaşlarımızın katılımıyla bu mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
