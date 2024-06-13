Samsun'da Kamyonun Arkadan Çarptığı Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Onur A. (27) yönetimindeki 55 DJ 615 plakalı kamyon, Samsun- Sinop kara yolu Karaköy Mahallesi mevkisinde Nuran H'nin (59) kullandığı 34 GJ 8332 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Cengiz B. (80) ile Fadik B. (80), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadik B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.