Samsun'da Kar Maskesiyle Darbedip Bilezikleri Gasbeden Kadın Gözaltında - Son Dakika
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Samsun'da Kar Maskesiyle Darbedip Bilezikleri Gasbeden Kadın Gözaltında

Samsun\'da Kar Maskesiyle Darbedip Bilezikleri Gasbeden Kadın Gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde kar maskesi takarak komşusunu darbedip altın bileziklerini gasp eden Emine B. (45) ve bir akrabası gözaltına alındı. Olay, Hafya A. (68) isimli kadının evine giren şüpheli tarafından gerçekleştirildi.

05.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde kar maskesiyle evine gittiği komşusu Hafya A.'yı (68) darbedip, kolundaki 6 bileziği gasbeden Emine B. (45) ile akrabası, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Irak uyruklu Hafya A. apartman aidatını ödemek için yöneticinin katına çıktı. Çıkarken de kapısını aralık bir şekilde bıraktı. Bu sırada kar maskesi takan kişi, Hafya A.'nın evine girdi. Geri döndüğünde yatak odasından ses geldiğini duyan Hafya A., odaya girdiğinde şüpheli ile karşılaştı. Şüpheli, komşusu Hafya A.'yı darbedip, kolundaki 6 bileziği aldı. Boğuşma sırasında Hafya A., kar maskesini çıkardığı şüphelinin komşusu Emine B. olduğunu gördü. Emine B., koşarak daireden çıkıp, evine gitti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan ve yüzünde darp izleri olan Hafya A., sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emine B. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen akrabasını evinde yakaladı. 'Yağma' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emine B., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, susma hakkını kullandı. Soruşturma sürerken, 6 bileğin bulunamadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Atakum, Samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Kar Maskesiyle Darbedip Bilezikleri Gasbeden Kadın Gözaltında - Son Dakika

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