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Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışıyla beyaz bir görüntü oluştu - Son Dakika
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Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışıyla beyaz bir görüntü oluştu

Samsun'un Ladik ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge beyaza büründü. Sömestir tatilini fırsat bilenler, Akdağ Kayak Merkezi'ne akın etti ve hem kayak yaptı hem de karın keyfini çıkardı. Ayrıca Atakum ilçesindeki Kocadağ Yaylası da kar yağışıyla beyaz bir görüntü oluşturdu. Samsun'da ocak ayı sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve ortalama sıcaklık geçmiş yıllara göre 2 derece daha yüksek.

30.01.2024 - 15:29,
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SAMSUN'un Ladik ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründü. Sömestir tatilini fırsat bilenler, ilçedeki Akdağ Kayak Merkezi'ne akın etti.

Ladik ilçesinde özellikle hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Bölge beyaza bürünürken, sömestir tatilini fırsat bilenler, Akdağ Kayak Merkezi'ne akın etti. Tatilciler hem kayak yaptı hem karın keyfini çıkardı. Atakum ilçesindeki 1350 rakımlı Kocadağ Yaylası da kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgede güzel görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Samsun, son yılların en sıcak dönemini yaşıyor. 20 Ocak 2023'te 24,2 derece ile Türkiye'nin sıcaklık rekorunu kıran kentte, bu sene de benzer bir tablo ortaya çıktı. Samsun'da ocak ayı sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; ortalama sıcaklık geçmiş yıllara göre 2 derece daha arttı. (DHA)

Samsun\'un Ladik ilçesinde kar yağışıyla beyaz bir görüntü oluştu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışıyla beyaz bir görüntü oluştu - Son Dakika
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