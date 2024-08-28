Samsun'da Karavana Dönüştürülen Okul Otobüsü ile Nepal'e Yolculuk - Son Dakika
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Samsun'da Karavana Dönüştürülen Okul Otobüsü ile Nepal'e Yolculuk

Samsun\'da Karavana Dönüştürülen Okul Otobüsü ile Nepal\'e Yolculuk

Samsun'da yaşayan Kadir Mert, hurda halinde aldığı okul otobüsünü karavana dönüştürerek Nepal'e kadar 25 bin kilometrelik bir yolculuk yaptı. İran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan gibi ülkeleri geçerek tarihi İpek Yolu rotasını izleyen Mert, Türk ve Müslüman olduğunu söylediğinde Pakistan'da büyük misafirperverlikle karşılandıklarını belirtti.

28.08.2024 14:46
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Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye- Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti.

Yazılımcı ve yamaç paraşütü eğitmeni Mert, dört yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirmek için hurda halinde aldığı "school bus"u karavana dönüştürerek ikinci hayali tarihi İpek Yolu rotasını izleyerek Nepal'e ulaşmak için hazırlıklara başladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Mert, 2023 yılının Mart ayında bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta, en fazla 80 kilometre hıza ulaşabilen 10 ton ağırlığındaki karavanıyla Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaşıp ardından memleketi Samsun'a döndü.

Üç ay süren yolculukta yaklaşık 25 bin kilometre yol kateden Mert, AA muhabirine, arkadaşıyla tarihi İpek Yolu'nu geçmeye karar verdiklerinde karavanın Amerikan tarzı bir araç olduğu için İran'dan geçerken sıkıntı yaşayabilecekleri konusunda uyarıldıklarını söyledi.

İran'dan sorunsuz şekilde geçerek Pakistan'a oradan da Afganistan üzerinden Hindistan'a ulaştıklarını bildiren Mert, "Hindistan'dan da yaklaşık 2 bin kilometre sonra Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaşabildik. 1960'lı yıllarda buraya (İpek Yolu) turizm seferleri düzenleniyordu ve savaşlardan dolayı yapılamıyordu. Ben de hem çocukluk hayalim olarak 'school bus'la bu İpek Yolu rotası turizmini canlandırmak istedim ve bunu bir şekilde başarabildim." dedi.

Hindistan'da bir festivalin içinden geçtiklerini, bu sırada herkesin kendilerini alkışladığını, maceralı bir yolculuk olduğunu anlatan Mert, şunları dile getirdi:

"Aracımızın bozulmasıyla alakalı birkaç problem yaşadık. Hindistan'da şarj dinamosu yandı, bu konuyla alakalı arabayı iterek çalıştırmak için 15 kişi gerekiyordu. Hindistan'ın kalabalığından dolayı buna bir şekilde ulaşabiliyorduk. Pakistan'da çölde Taliban'dan bizi korumak için devlet eskortlar bağladı bize şehirden şehre ulaşmak için. Kum fırtınalarına girdik, önümüzü göremedik, eskortları kaçırdık, onlar bizi buldular, biz onları sonra tekrardan kaybettik."

"Pakistan'da Türk ve Müslüman olduğumuzu söylediğimiz zaman elimizi cebimize attırmadılar"

Mert, gittikleri yerlerde misafirperverlikle karşılandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çölde su pompası kırıldı ve tornacı bulmak zorunda kaldık. Delhi'de ustalarla şarj dinamosunu çözüp ve onarmaya çalıştık, birkaç gün sürdü ama tamir ettirebildik. Dönüşte de bir şekilde sorunları idare ederek ülkeye varabildik.

Pakistan'da Türk ve Müslüman olduğumuzu söylediğimiz zaman elimizi cebimize attırmadılar hatta depomuzu doldurdular. Bizim karavanda konaklamamızı istemiyorlar, kendi evlerini açtılar bize. 'Siz buraya kadar geldiniz, sizi biz ağırlayacağız' dediler. Hindistan'a gittik, illa tapınaklara götürmek istediler bizi."

Pek çok anı biriktirdiklerini söyleyen Mert, "school bus"la ilk uzun yolculuğunu yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Afganistan, İpek Yolu, Hindistan, Pakistan, samsun, Nepal, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Karavana Dönüştürülen Okul Otobüsü ile Nepal'e Yolculuk - Son Dakika

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