Samsun'da Kardeşlerin Öldürüldüğü Silahlı Kavga: 3 Tutuklama

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Emre ve Eren Kılıç kardeşlerin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.A, Y.T, G.İ. ve Z.E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, Y.T. ve Z.E.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede dün, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A. ile Emre ve Eren Kılıç kardeşler ile G.İ. ve Z.E.T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etmişti.

Ağır yaralanan Kılıç kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmiş, yaralanan G.İ. ve Z.E.T. ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olayla ilgili İ.A. ve olay yerinde bulunan Y.T. ile G.İ. ve Z.E.T. gözaltına alınmıştı.