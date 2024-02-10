Samsun'da Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, Okul Sporları Gençler Satranç İl Birinciliği'nde birinci oldu - Son Dakika
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Samsun'da Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, Okul Sporları Gençler Satranç İl Birinciliği'nde birinci oldu

Samsun\'da Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, Okul Sporları Gençler Satranç İl Birinciliği\'nde birinci oldu

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda genç kızlar kategorisinde Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, il birincisi oldu. Turnuvaya katılan Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, bölge elemelerinde finale yükselmek için mücadele edecek.

10.02.2024 16:53
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Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda genç kızlar kategorisinde Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, il birincisi oldu.

İlkadım Satranç Salonu'nda düzenlenen turnuvada il genelinde 11 liseden 52 sporcu mücadele etti.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi adına turnuvaya katılan öğrenciler Ecrin Örk, Sude Naz Yiğit, Sıla Çelik, Esen Gül Tosun ve Esma Melis Karatay, birinci oldu.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, 2-6 Nisan tarihlerinde Çorum'da yapılacak bölge elemelerinde genç kızlar kategorisinde finale yükselmek için çaba gösterecek.

Kaynak: AA

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