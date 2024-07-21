Samsun'da kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Samsun'da kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Samsun\'da kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesinde, 20 Temmuz'da denizde kaybolan 13 yaşındaki Emir İşleyen'in cesedi, denize girdiği noktadan 500 metre ileride bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş halde bulundu. Ceset, kimlik tespiti yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve cenaze ailesine teslim edildi. Emir İşleyen'in cenazesi, Alaçam Sancar Mahallesi'nde aile mezarlığında defnedilecek.

21.07.2024 11:49
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Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

İlçede, 20 Temmuz'da ailesiyle serinlemek için girdiği denizde kaybolan Emir İşleyen'in (13) cesedi, denize girdiği noktadan 500 metre ileride bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş halde bulundu.

Ekipler tarafından kimlik tespiti yapılan ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede yapılan işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi.

İşleyen'in cenazesinin Alaçam Sancar Mahallesi'nde öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Yakakent ilçesi Kozköy Mahallesi Sahil Evleri mevkisinde 20 Temmuz'da ailesiyle denize giren 13 yaşındaki Emir İşleyen, denizde kaybolmuş, ihbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve Karadeniz Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA

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