Samsun'da Kayıp Cafer A.'nın Kemikleri Bulundu

Düzce'de kırsal arazide bulunan kemiklerin, Samsun'da 5 hafta önce kaybolan kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Konaklı köyü sınırlarındaki kırsal arazide dün insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile kemik parçaları, parçalanmış giysi kalıntıları ve çok sayıda ilaç kutusu bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Araştırma sonucunda kemik parçalarının, Samsun'da Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce 5 hafta önce kayıp kaydı girilen Cafer A.'ya (66) ait olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre Cafer A'nın intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.