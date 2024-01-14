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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı üzerine Altınkaya Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Son Dakika
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı üzerine Altınkaya Baraj Gölü'nde ceset bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Hakan Gider'in cesedi Altınkaya Baraj Gölü'nde bulundu. Gider'in otomobili göl kenarında bulunmuş, jandarma ekipleri inceleme sonrası Gider'in cansız bedenine ulaşmıştır. Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilmiştir.

Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı üzerine Altınkaya Baraj Gölü\'nde ceset bulundu
14.01.2024 - 20:03,
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin Altınkaya Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden dün işe gitmek için 55 DA 041 plakalı otomobiliyle ayrılan Hakan Gider'den (53) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Yakınlarının ve jandarma ekiplerinin aramaya başladığı Gider'in otomobili, Kıratbükü Mahallesi'nde Altınkaya Baraj Gölü'nün kenarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası baraj gölünde Gider'in cansız bedenine ulaşıldı.

Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı üzerine Altınkaya Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Son Dakika
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