Samsun'da Kaza: 3 Yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Kilise Kavşağı yönünde ilerleyen H.G.'nin (39) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü H.G. ile yanındaki D.Ö. (28) ağır, G.Ö. (4) ise hafif yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,