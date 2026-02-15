Samsun\'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada Yiğit Karaosman (32) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Yiğit Karaosman'ın kontrolünü kaybettiği 06 DF 7455 plakalı otomobil, yoldan çıkıp tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Yiğit Karaosman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Karaosman, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.