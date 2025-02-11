Samsun\'da Komşusunu Tüfekle Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi

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SAMSUN'da kendisine küfrettiği iddiasıyla komşusu Ferhat Kılıç'ı (39) pompalı tüfekle öldüren Cemal Çayıroğlu (60) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep eden savcı, ayrıca maktulün hakaret ve tehditte bulunduğunu belirtip, sanık için haksız tahrik indirimi istedi.

Olay, 6 Kasım 2023'te saat 10.30 sıralarında Canik ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferhat Kılıç, komşusu Cemal Çayıroğlu'na telefonda konuşurken küfretti. Bunun üzerine Çayıroğlu, Kılıç'ın yanına gitti. Çıkan tartışmada Çayıroğlu, pompalı tüfekle Kılıç'a 4 el ateş ederek kaçtı. Kılıç hayatını kaybetti, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cemal Çayıroğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen duruşmada Ferhat Kılıç'ın ailesi, Cemal Çayıroğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini talep etti. Savcı ayrıca maktulün hakaret ve tehditte bulunduğunu belirtip, sanık için haksız tahrik indirimi istedi.

'BANA BÜYÜK HAKARETLER ETTİ'

Duruşmada savunma yapan Cemal Çayıroğlu, "Ferhat zaten sakıncalı bir insan, uyuşturucuyu da çok kullanıyordu. Aile durumu da iyi değildi. Bana çok büyük hakaretler etti. Anneme, gelinime, çocuklarıma sövdü. Probleminin ne olduğunu öğrenmek için yanına gittim. Gittiğimde bana yine küfretti. Sonrasında elini beline attı. Ben de arka arkaya ateş ettim. Amacım kesinlikle öldürmek değildi" dedi.

Çayıroğlu'nun avukatı Berfu Hande Canlı da "Müvekkilime neden olduğu bilinmeyen bir şekilde küfretmeye başladı. Oğlunu da bu olay öncesinde zaten darbetme olayı söz konusu olmuştur. Müvekkilimin öldürme kastıyla olay yerine gittiğini çıkartamayız. Kendisi sakıncalı biri olduğundan dolayı pompalı tüfekle oraya girmesi bir güvencedir. Elini beline attığını gördüğü için de böyle bir olay gerçekleşmiştir. Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz ve süre istiyoruz" diye konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLENMİŞ BİR SUÇ SAYILAMAZ'

Kılıç ailesinin avukatı Adnan Aydın ise "Olay öncesinde sanığın silah temin etmek için belli bir zaman ayırması, 4 el ateş etmesi, yere düştükten sonra da ateş etmesi dikkate alındığında, haksız tahrik altında işlenmiş bir suç sayılamaz. Bilerek, isteyerek ve planlayarak bu cinayeti işlemiştir. Bu nedenle 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.