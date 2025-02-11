Samsun'da Komşusunu Tüfekle Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Komşusunu Tüfekle Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Samsun\'da Komşusunu Tüfekle Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Samsun'da, kendisine küfreden komşusunu pompalı tüfekle öldüren Cemal Çayıroğlu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşmada savcı, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanmasını istedi. Olayın detayları ve sanığın savunması mahkemede değerlendirildi.

11.02.2025 13:35  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da kendisine küfrettiği iddiasıyla komşusu Ferhat Kılıç'ı (39) pompalı tüfekle öldüren Cemal Çayıroğlu (60) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep eden savcı, ayrıca maktulün hakaret ve tehditte bulunduğunu belirtip, sanık için haksız tahrik indirimi istedi.

Olay, 6 Kasım 2023'te saat 10.30 sıralarında Canik ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferhat Kılıç, komşusu Cemal Çayıroğlu'na telefonda konuşurken küfretti. Bunun üzerine Çayıroğlu, Kılıç'ın yanına gitti. Çıkan tartışmada Çayıroğlu, pompalı tüfekle Kılıç'a 4 el ateş ederek kaçtı. Kılıç hayatını kaybetti, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cemal Çayıroğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen duruşmada Ferhat Kılıç'ın ailesi, Cemal Çayıroğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini talep etti. Savcı ayrıca maktulün hakaret ve tehditte bulunduğunu belirtip, sanık için haksız tahrik indirimi istedi.

'BANA BÜYÜK HAKARETLER ETTİ'

Duruşmada savunma yapan Cemal Çayıroğlu, "Ferhat zaten sakıncalı bir insan, uyuşturucuyu da çok kullanıyordu. Aile durumu da iyi değildi. Bana çok büyük hakaretler etti. Anneme, gelinime, çocuklarıma sövdü. Probleminin ne olduğunu öğrenmek için yanına gittim. Gittiğimde bana yine küfretti. Sonrasında elini beline attı. Ben de arka arkaya ateş ettim. Amacım kesinlikle öldürmek değildi" dedi.

Çayıroğlu'nun avukatı Berfu Hande Canlı da "Müvekkilime neden olduğu bilinmeyen bir şekilde küfretmeye başladı. Oğlunu da bu olay öncesinde zaten darbetme olayı söz konusu olmuştur. Müvekkilimin öldürme kastıyla olay yerine gittiğini çıkartamayız. Kendisi sakıncalı biri olduğundan dolayı pompalı tüfekle oraya girmesi bir güvencedir. Elini beline attığını gördüğü için de böyle bir olay gerçekleşmiştir. Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz ve süre istiyoruz" diye konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLENMİŞ BİR SUÇ SAYILAMAZ'

Kılıç ailesinin avukatı Adnan Aydın ise "Olay öncesinde sanığın silah temin etmek için belli bir zaman ayırması, 4 el ateş etmesi, yere düştükten sonra da ateş etmesi dikkate alındığında, haksız tahrik altında işlenmiş bir suç sayılamaz. Bilerek, isteyerek ve planlayarak bu cinayeti işlemiştir. Bu nedenle 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Samsun, Güncel, Hukuk, Suç, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Komşusunu Tüfekle Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Komşusunu Tüfekle Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.