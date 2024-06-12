Samsun'da Kore ve Kıbrıs gazileri öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Samsun'da Kore ve Kıbrıs gazileri öğrencilerle buluştu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyelerini misafir etti. Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril'in sunumu ve Kore Gazisi Ali Gümüş ile Kıbrıs gazilerinin anıları öğrencilere duygusal anlar yaşattı. Okul Müdürü Osman Yaşar, gazilere teşekkür ederek öğrencilerin milli duygularının artmasına katkı sağladıklarını belirtti.

12.06.2024 13:56
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğrencilerle bir araya gelen Kore ve Kıbrıs gazileri anılarını anlattı.

Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında "Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi" üyelerini sınıflarında misafir etti.

Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril'in şehitlik, gazilik, vatan ve millet sevgisi konularındaki sunumu, öğrenciler tarafından dikkatle dinlendi.

95 yaşındaki Kore Gazisi Ali Gümüş ve Kıbrıs gazilerinin paylaştığı anılar ise öğrencilere duygusal anlar yaşattı.

Beşi Kıbrıs gazisi altı gazinin katıldığı etkinlikte öğrenciler merak ettiği konularda gazilere sorular yöneltti.

Okul Müdürü Osman Yaşar, programın hazırlanmasında emeği geçen Tarih öğretmenleri Neslihan Baş ve Melek Özayvaz Özen'e teşekkür etti.

Yaşar, "Öğrencilerimizin milli duygularının artmasına katkı sağlayan gazilerimize çok teşekkür ediyor, onları okulumuzda ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Programda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle tüm öğrencilerimizi ve öğretmen arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

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